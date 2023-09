сегодня



Новое видео EDGE OF FOREVER



"Where Are You?", новое видео группы EDGE OF FOREVER, в состав которой входят Alessandro Del Vecchio (HARDLINE, SUNSTORM), Aldo Lonobile (SECRET SPHERE), Nik Mazzucconi (LABYRINTH) и Marco Di Salvia (HARDLINE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ritual".



Трек-лист:



1. Where Are You?

2. Water Be My Path

3. Freeing My Will

4. The Last One

5. Love Is the Only Answer

6. Forever’s Unfolding

7. Ritual Pt. I

8. Ritual Pt. II Revert Destiny

9. Ritual Pt. III Taunting Souls

10. Ritual Pt. IV Baptized in Fire

11. Ritual Pt. V Ride the Wings of Hope

12. Ritual Pt. VI Cross My Eyes

13. Ritual Pt. VII Reconciliation







просмотров: 108