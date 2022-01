сегодня



Видео с текстом от EDGE OF FOREVER



Frontiers Music Srl опубликовали официальное видео с текстом к новому треку EDGE OF FOREVER, "Seminole, Pt. 1 - 4", включенному в выходящий 21 января альбом "Seminole":



"Get Up Your Feet Again"

"On The Other Side Of Pain"

"Made It Through"

"Shift The Paradigm"

"Another Salvation"

"Breath Of Life"

"Wrong Dimension"

"Our Battle Rages On"

"Seminole Pt.1 In The Land Of The Seminole"

"Seminole Pt.2 Mistake Reality"

"Seminole Pt.3 Rewrite The Story"

"Seminole Pt.4 The End's Starting To Begin"







