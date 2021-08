сегодня



Кавер-версия AC/DC от HEADLESS



HEADLESS представили видео на собственное прочтение композиции AC/DC “Two's Up.” Эта песня взята из альбома "Square One", выходящего 24 сентября на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"A Leaf's Flight Path"

"Woman In White"

"Step Back From Me"

"Misdirection"

"Backseat Rhythm"

"Tail Down Low"

"Langeweile"

"Two's Up"

"Streetlight Buzz"

"Risin' Up"







+0 -0



просмотров: 195