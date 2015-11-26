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Новое видео HEADLESS
"Misdirection", новое видео группы HEADLESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Square One", выходящего 24 сентября на M-Theory Audio.
Трек-лист:
"A Leaf's Flight Path"
"Woman In White"
"Step Back From Me"
"Misdirection"
"Backseat Rhythm"
"Tail Down Low"
"Langeweile"
"Two's Up"
"Streetlight Buzz"
"Risin' Up"
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