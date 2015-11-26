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Headless

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Новое видео HEADLESS



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"Misdirection", новое видео группы HEADLESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Square One", выходящего 24 сентября на M-Theory Audio.

Трек-лист:

"A Leaf's Flight Path"
"Woman In White"
"Step Back From Me"
"Misdirection"
"Backseat Rhythm"
"Tail Down Low"
"Langeweile"
"Two's Up"
"Streetlight Buzz"
"Risin' Up"

HEADLESS Feat. Former YNGWIE MALMSTEEN Singer GГ–RAN EDMAN Debut



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