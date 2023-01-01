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Новое видео METALLICA
76
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
26
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
23
Видео с выступления FEAR FACTORY
15
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
14
все новости группы
Headless
Италия
Heavy Metal
http://www.headless.it/
9 мар 2023
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JEFF YOUNG в новом видео HEADLESS
24 сен 2021
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Новое видео HEADLESS
18 авг 2021
:
Кавер-версия AC/DC от HEADLESS
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27 апр 2021
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Барабанщик QUEENSRŸCHE, бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN на альбоме HEADLESS
29 фев 2012
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Ударник QUEENSRŸCHE Drummer, бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN на сингле HEADLESS
сегодня
JEFF YOUNG в новом видео HEADLESS
"Withered Flowers", новое видео группы HEADLESS, доступно для просмотра ниже. В качестве специального гостя в записи этого трека принимал участие Jeff Young (ex-Megadeth, Badi Assad, Kings Of Thrash).
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Сообщений нет