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PHOBOPHILIC на Prosthetic Records
Prosthetic Records объявили о заключении контракта с группой Phobophilic, дебютный альбом которого будет выпущен в 2022 году.
«Prosthetic был домом для многих групп, которые стали для нас ступенькой к открытию более тяжелой и андеграундной музыки. Стать частью этого состава — это настоящее возвращение на круги своя. Материал, над которым мы работали для нашего дебюта на Prosthetic, без сомнения, является нашим самым экстремальным и аутентичным - мы не можем дождаться, когда все его услышат!»
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