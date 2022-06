сегодня



Новая песня PHOBOPHILIC



"Those Which Stare Back", новая песня PHOBOPHILIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Enveloping Absurdity".



Трек-лист:



1. Enantiodromia

2. Those Which Stare Back

3. Nauseating Despair

4. Cathedrals of Blood (Twilight of the Idols)

5. Individuation

6. The Illusion of Self

7. Survive in Obscurity

8. Enveloping Absurdity







