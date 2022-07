12 июл 2022



Новое видео PHOBOPHILIC



‘Nauseating Despair’, новое видео группы PHOBOPHILIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Enveloping Absurdity".



Трек-лист:



1. Enantiodromia

2. Those Which Stare Back

3. Nauseating Despair

4. Cathedrals of Blood (Twilight of the Idols)

5. Individuation

6. The Illusion of Self

7. Survive in Obscurity

8. Enveloping Absurdity







