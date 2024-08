сегодня



NINE INCH NAILS запишут саундтрек к Трон: Арес



NINE INCH NAILS запишут саундтрек к Трон: Арес. Это сиквел фильма «Трон: Наследие» и третий полнометражный фильм во франшизе «Трон». Главные роли в фильме исполнят Джаред Лето и Эван Питерс. Премьера фильма в США запланирована на 10 октября 2025 года.









The laser reveal of Nine Inch Nails for Tron: Ares #D23 pic.twitter.com/ZxOs11ywdi





