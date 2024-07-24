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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 22
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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D.D. Verni

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|||| 24 июл 2024

D.D. VERNI не любитель Spotify



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D.D. VERNI в недавнем интервью сказал, что предпочитает физический продукт, а не стриминг-сервисы:

«Когда я покупаю музыку в настоящее время, я не похож на парня со Spotify или типа того..... Если я слышу что-то по радио, например, «О, это новый трек от JUDAS PRIEST», я такой: «О, вау». И я пойду, куплю пластинку. И включу ее в студии. Сейчас я впервые зашел на Spotify, потому что мои дети установили его на мой телефон. Должен сказать, что это довольно удобно. Но я все равно покупаю диск. И я все так же узнаю о музыке — кто-то рассказывает мне, или я вижу видео, или я вижу что-то в новостях, и я думаю: «Вау, это отличная песня». Да, для меня это по-прежнему все так и работает».




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24 июл 2024
gravitgroove
я забыл, какой из музыкантов нес чушь, что, мол, если ты решил купить альбом, то почти обязан купить его на всех носителях, а не только в цифровом виде.

просмотров: 159

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