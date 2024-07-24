24 июл 2024



D.D. VERNI не любитель Spotify



D.D. VERNI в недавнем интервью сказал, что предпочитает физический продукт, а не стриминг-сервисы:



«Когда я покупаю музыку в настоящее время, я не похож на парня со Spotify или типа того..... Если я слышу что-то по радио, например, «О, это новый трек от JUDAS PRIEST», я такой: «О, вау». И я пойду, куплю пластинку. И включу ее в студии. Сейчас я впервые зашел на Spotify, потому что мои дети установили его на мой телефон. Должен сказать, что это довольно удобно. Но я все равно покупаю диск. И я все так же узнаю о музыке — кто-то рассказывает мне, или я вижу видео, или я вижу что-то в новостях, и я думаю: «Вау, это отличная песня». Да, для меня это по-прежнему все так и работает».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 159

