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WINO отменил концерт на Psycho Las Vegas



Scott "Wino" Weinrich отменил выступление в рамках Psycho Las Vegas, объяснив это таким образом:



«Два вечера назад я получил электронное письмо от Psycho Las Vegas, в котором они информировали меня и других артистов о том, что это мероприятие потребует, чтобы все люди, посетители и артисты, носили маски в любое время в помещении. Исключением является только выступление на сцене, все не поющие музыканты, члены группы и т.д. должны быть в масках во время выступления. Это касается и барабанщиков. Кроме того, как только выступление закончится, артисты должны будут снова надеть маски за кулисами, перед сценой, в vip-залах и местах общего пользования.



Я очень глубоко исследовал covid-19 не только на youtube, но и в научных публикациях, журналах, лекциях и т.д. Я ВЕРЮ, ЧТО ВИРУС СУЩЕСТВУЕТ, и он был использован в качестве оружия, что было доказано на слушаниях в Конгрессе, где доказательства были ошеломляющими. Наше правительство (NIH) было соучастником в финансировании и совместной научной лабораторной работе по созданию супер коронавируса на основе атипичной пневмонии, разработанного специально для летального исхода и легкого распространения среди человеческой популяции.



Биооружие — это не новость, но, по моему личному мнению, чистое зло. В самом начале так называемой пандемии Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что тесты ПЦР неточны в определении наличия вируса, поскольку они предназначены для людей с уже имеющимися симптомами. CDC быстро пошел на попятную, поскольку это был желательный тест, вызывающий ложноположительные результаты. Кроме того, экспресс-тесты Innova были отозваны Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), поскольку также давали неточные результаты. Основные СМИ не сообщили об этом, и эти тесты все еще используются. Сначала ВОЗ и так называемые эксперты заявили, что бумажная маска бесполезна для борьбы с вирусом, но затем, конечно, официальное мнение было изменено.



Мои личные убеждения таковы: Мы находимся под авторитарной мантией небольшой группы неизбранной так называемой "элиты", которая чрезвычайно богата и, следовательно, считает себя выше простого человека. Я считаю, что этот вирус был создан как инструмент депопуляции, а связанный с ним страх — как средство подчинения и порабощения нас с вами, простых людей.



Я не могу, руководствуясь здравым смыслом, исполнять свою музыку в среде, которая призвана лишить меня индивидуальности, гражданских свобод и свободы воли. Я не буду выступать этим вечером в Psycho Las Vegas, не из страха, а из принципа. Если мы, люди, будем продолжать слепо принимать эту тиранию, мы обречены на порабощение.



Это мои личные взгляды, но я призываю всех копнуть глубже. Мои извинения моим друзьям и поклонникам, но пришло время проснуться».







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