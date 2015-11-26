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SCOTT " WINO " WEINRICH: «Если я собираюсь делать инъекцию в своё тело, я хочу получить кайф!»



SCOTT "WINO" WEINRICH вновь высказался насчёт COVID-19:



«У меня был COVID. Так что болезнь существует; я не отрицаю, что она существует. И я также не противник вакцинации. Но мы точно знаем... Вы можете зайти на сайт компании Moderna (продолжил он, имея в виду биотехнологическую компанию, разработавшую одну из трёх вакцин от COVID-19, получивших федеральное разрешение). Это не прививка. Это не является прививкой ни по каким стандартам. Это платформа. Так они говорят на своём сайте. Так что любой может воспользоваться этой информацией.



Когда правительство говорит, что на COVID нет федерального ответа, что это, б$$$ь, значит? Это значит, что протокол CDC запрещает использовать что-либо, что вылечит вас.



Что бы кто ни говорил, я знаю то, что знаю, и всё это указывает на зловещую программу депопуляции. И мне плевать, что кто-либо думает. Это то, во что я верю».



Далее он отметил, что в ближайшее время он не планирует делать укол вакцины от COVID-19:



«Если я собираюсь делать инъекцию в своё тело, я хочу получить кайф!» (Смеётся).







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