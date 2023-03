сегодня



Документальный фильм о SCOTT "WINO" WEINRICH весной



Стало известно, что премьера документального фильма о SCOTT "WINO" WEINRICH, "Wino: The Documentary", в съемках которого были задействованы Bobby Liebling (PENTAGRAM),Dixie Dave (WEEDEATER),Jimmy Bower (DOWN, EYEHATEGOD),Dave Grohl (NIRVANA, FOO FIGHTERS),Philip Anselmo (PANTERA, DOWN),Pepper Keenan (CORROSION OF CONFORMITY),Henry Rollins (BLACK FLAG) и многие другие, намечена на 20 апреля на @tinkerstreetcinema in Woodstock, NY.







