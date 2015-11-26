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23 авг 2021
LIGHT THE TORCH отменили тур из-за COVID-19
LIGHT THE TORCH отменили ранее анонсированный тур из-за сложности и неопределенности ситуации с COVID-19.
«Мы с сожалением сообщаем, что отказываемся от сентябрьского тура с MOTIONLESS IN WHITE и всех запланированных фестивалей. Мы обеспокоены тем, что не сможем обеспечить здоровье себе и нашей команде, а также тем, какие последствия мы можем понести, если концерты придется отменить в нынешних условиях.
Мы очень хотели снова выступить перед всеми вами, выступить в поддержку нашего нового альбома и разделить сцену с MOTIONLESS IN WHITE. В конечном итоге это было очень трудное решение, но мы посчитали, что должны его принять. Мы бы хотели, чтобы у нас были более приятные известия.
Сейчас мы просто хотим сказать спасибо всем нашим поклонникам за ваше понимание. Мы не могли бы быть настоящей группой без вашей постоянной поддержки. Соблюдайте осторожность и правила безопасности, а мы с нетерпением будем ждать новой встречи со всеми вами».
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