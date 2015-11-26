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Light the Torch

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23 авг 2021 : 		 LIGHT THE TORCH отменили тур из-за COVID-19

10 июн 2021 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

14 май 2021 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

15 апр 2021 : 		 Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет летом

24 авг 2018 : 		 Видео полного выступления LIGHT THE TORCH

17 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

9 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

2 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

27 июл 2018 : 		 Видео с первого концерта LIGHT THE TORCH

2 апр 2018 : 		 Новая песня LIGHT THE TORCH

17 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

9 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

24 фев 2018 : 		 Новая песня LIGHT THE TORCH

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

17 фев 2018 : 		 LIGHT THE TORCH представляют ударника

5 фев 2018 : 		 Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет весной

26 июл 2017 : 		 DEVIL YOU KNOW стали LIGHT THE TORCH
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|||| 23 авг 2021

LIGHT THE TORCH отменили тур из-за COVID-19



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LIGHT THE TORCH отменили ранее анонсированный тур из-за сложности и неопределенности ситуации с COVID-19.

«Мы с сожалением сообщаем, что отказываемся от сентябрьского тура с MOTIONLESS IN WHITE и всех запланированных фестивалей. Мы обеспокоены тем, что не сможем обеспечить здоровье себе и нашей команде, а также тем, какие последствия мы можем понести, если концерты придется отменить в нынешних условиях.

Мы очень хотели снова выступить перед всеми вами, выступить в поддержку нашего нового альбома и разделить сцену с MOTIONLESS IN WHITE. В конечном итоге это было очень трудное решение, но мы посчитали, что должны его принять. Мы бы хотели, чтобы у нас были более приятные известия.

Сейчас мы просто хотим сказать спасибо всем нашим поклонникам за ваше понимание. Мы не могли бы быть настоящей группой без вашей постоянной поддержки. Соблюдайте осторожность и правила безопасности, а мы с нетерпением будем ждать новой встречи со всеми вами».

LIGHT THE TORCH Cancels Tour Due To COVID-19 Concerns



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