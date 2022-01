сегодня



Новое видео LIGHT THE TORCH



"Death Of Me", новое видео группы LIGHT THE TORCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Will Be The Death Of Me", выпущенного 25 июня на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. More Than Dreaming



02. Let Me Fall Apart



03. End Of The World



04. Wilting In The Light



05. Death Of Me



06. Living With A Ghost



07. Become The Martyr



08. Something Deep Inside



09. I Hate Myself



10. Denying The Sin



11. Come Back To The Quicksand



12. Sign Your Name







+0 -0



просмотров: 131