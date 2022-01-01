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Новое видео MEGADETH
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Новое видео OZZY OSBOURNE
30
Новая песня MACHINE HEAD
12
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
Видео с выступления RUNNING WILD
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
9
Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства
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MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
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Новое видео MEGADETH
36
Новое видео OZZY OSBOURNE
30
Новая песня MACHINE HEAD
12
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
все новости группы
Light the Torch
США
Metal Core
-
Facebook:
https://www.facebook.com/LightTheTorchOfficial/
30 июн 2022
:
Новое видео LIGHT THE TORCH
28 янв 2022
:
Новое видео LIGHT THE TORCH
23 авг 2021
:
LIGHT THE TORCH отменили тур из-за COVID-19
10 июн 2021
:
Новое видео LIGHT THE TORCH
14 май 2021
:
Новое видео LIGHT THE TORCH
15 апр 2021
:
Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет летом
24 авг 2018
:
Видео полного выступления LIGHT THE TORCH
17 авг 2018
:
Концертное видео LIGHT THE TORCH
9 авг 2018
:
Концертное видео LIGHT THE TORCH
2 авг 2018
:
Концертное видео LIGHT THE TORCH
27 июл 2018
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Видео с первого концерта LIGHT THE TORCH
2 апр 2018
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Новая песня LIGHT THE TORCH
17 мар 2018
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Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH
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5 фев 2018
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26 июл 2017
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DEVIL YOU KNOW стали LIGHT THE TORCH
сегодня
Новое видео LIGHT THE TORCH
"Become The Martyr", новое видео группы LIGHT THE TORCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома You Will Be The Death Of Me.
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Сообщений нет