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*Новое видео MEGADETH 36
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
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Light the Torch

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30 июн 2022 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

28 янв 2022 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

23 авг 2021 : 		 LIGHT THE TORCH отменили тур из-за COVID-19

10 июн 2021 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

14 май 2021 : 		 Новое видео LIGHT THE TORCH

15 апр 2021 : 		 Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет летом

24 авг 2018 : 		 Видео полного выступления LIGHT THE TORCH

17 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

9 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

2 авг 2018 : 		 Концертное видео LIGHT THE TORCH

27 июл 2018 : 		 Видео с первого концерта LIGHT THE TORCH

2 апр 2018 : 		 Новая песня LIGHT THE TORCH

17 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

9 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

24 фев 2018 : 		 Новая песня LIGHT THE TORCH

22 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома LIGHT THE TORCH

17 фев 2018 : 		 LIGHT THE TORCH представляют ударника

5 фев 2018 : 		 Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет весной

26 июл 2017 : 		 DEVIL YOU KNOW стали LIGHT THE TORCH
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|||| сегодня

Новое видео LIGHT THE TORCH



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"Become The Martyr", новое видео группы LIGHT THE TORCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома You Will Be The Death Of Me.

LIGHT THE TORCH Release




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