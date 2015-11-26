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Krisiun
Бразилия
Death Metal
Grind Core
http://www.krisiun.com.br
Myspace:
http://www.myspace.com/krisiun666
27 авг 2021
:
Новое видео KRISIUN
3 сен 2018
:
Видео с текстом от KRISIUN
27 июл 2018
:
Новое видео KRISIUN
21 июл 2018
:
Видео с текстом от KRISIUN
5 июл 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома KRISIUN
8 мар 2016
:
Концертное видео KRISIUN
10 авг 2015
:
Видео с текстом от KRISIUN
31 июл 2015
:
KRISIUN исполнили новую песню
22 июл 2015
:
KRISIUN исполнили новую песню
10 июл 2015
:
Новая песня KRISIUN
13 июн 2015
:
Новый альбом KRISIUN выйдет в августе
23 мар 2015
:
KRISIUN начали запись
17 окт 2014
:
Новое видео KRISIUN
22 окт 2013
:
Переиздание первых альбомов KRISIUN выйдет в декабре
6 июн 2013
:
Видео с выступления KRISIUN
10 фев 2013
:
KRISIUN на ТВ
12 дек 2012
:
Новое видео KRISIUN
18 июл 2012
:
KRISIUN остались на CENTURY MEDIA RECORDS
1 май 2012
:
Видео с выступления KRISIUN
4 мар 2012
:
К KRISIUN просоединились участники MALEVOLENT CREATION, VITAL REMAINS
17 окт 2011
:
Новая песня KRISIUN
27 сен 2011
:
Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к KRISIUN
23 сен 2011
:
Новая песня KRISIUN
10 сен 2011
:
Детали нового альбома KRISIUN
15 июн 2011
:
KRISIUN представили новую песню
12 апр 2011
:
KRISIUN представили новую песню
25 фев 2011
:
KRISIUN начнут запись в мае
12 янв 2010
:
Новое видео KRISIUN
9 июн 2009
:
KRISIUN опубликовали бонус
22 апр 2009
:
Фронтмен KRISIUN дал интервью австралийскому радио
29 июл 2008
:
4 новые песни от KRISIUN
10 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме KRISIUN
16 май 2008
:
KRISIUN: подробности о новом альбоме
17 апр 2008
:
KRISIUN заканчивают работу над новым альбомом
23 мар 2008
:
KRISIUN приступили к записи нового альбома
2 ноя 2007
:
KRISIUN выпустят летом новый альбом
24 ноя 2005
:
KRISIUN завершили работу над альбомом 'AssassiNation'
сегодня
Новое видео
KRISIUN
"Scourge Of The Enthroned", новое видео группы KRISIUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scourge Of The Enthroned". Кроме того, коллектив заключил новый контракт с Century Media Records.
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Санчез
27 авг 2021, 12:13
Группу не знаю, НО НА ФОТО КАКИЕ ТО СЕРЬЕЗНЫЕ ДЯДЬКИ.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).