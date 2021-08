сегодня



Новое видео KRISIUN



"Scourge Of The Enthroned", новое видео группы KRISIUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scourge Of The Enthroned". Кроме того, коллектив заключил новый контракт с Century Media Records.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 444