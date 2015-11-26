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Krisiun

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27 авг 2021 : 		 Новое видео KRISIUN

3 сен 2018 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

27 июл 2018 : 		 Новое видео KRISIUN

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

5 июл 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KRISIUN

8 мар 2016 : 		 Концертное видео KRISIUN

10 авг 2015 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

31 июл 2015 : 		 KRISIUN исполнили новую песню

22 июл 2015 : 		 KRISIUN исполнили новую песню

10 июл 2015 : 		 Новая песня KRISIUN

13 июн 2015 : 		 Новый альбом KRISIUN выйдет в августе

23 мар 2015 : 		 KRISIUN начали запись

17 окт 2014 : 		 Новое видео KRISIUN

22 окт 2013 : 		 Переиздание первых альбомов KRISIUN выйдет в декабре

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления KRISIUN

10 фев 2013 : 		 KRISIUN на ТВ

12 дек 2012 : 		 Новое видео KRISIUN

18 июл 2012 : 		 KRISIUN остались на CENTURY MEDIA RECORDS

1 май 2012 : 		 Видео с выступления KRISIUN

4 мар 2012 : 		 К KRISIUN просоединились участники MALEVOLENT CREATION, VITAL REMAINS

17 окт 2011 : 		 Новая песня KRISIUN

27 сен 2011 : 		 Вокалист RATOS DE PORÃO присоединился на сцене к KRISIUN

23 сен 2011 : 		 Новая песня KRISIUN

10 сен 2011 : 		 Детали нового альбома KRISIUN

15 июн 2011 : 		 KRISIUN представили новую песню

12 апр 2011 : 		 KRISIUN представили новую песню
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Новое видео KRISIUN



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"Scourge Of The Enthroned", новое видео группы KRISIUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scourge Of The Enthroned". Кроме того, коллектив заключил новый контракт с Century Media Records.

KRISIUN Re-Sign With Century Media; New Video Released For



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


27 авг 2021, 12:13		Группу не знаю, НО НА ФОТО КАКИЕ ТО СЕРЬЕЗНЫЕ ДЯДЬКИ.


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