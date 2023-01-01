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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
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Krisiun

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28 окт 2023 : 		 Drum-cam от KRISIUN

5 окт 2023 : 		 Новое видео KRISIUN

14 июл 2022 : 		 Новое видео KRISIUN

27 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

27 май 2022 : 		 Новое видео KRISIUN

27 авг 2021 : 		 Новое видео KRISIUN

3 сен 2018 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

27 июл 2018 : 		 Новое видео KRISIUN

21 июл 2018 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

5 июл 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KRISIUN

8 мар 2016 : 		 Концертное видео KRISIUN

10 авг 2015 : 		 Видео с текстом от KRISIUN

31 июл 2015 : 		 KRISIUN исполнили новую песню

22 июл 2015 : 		 KRISIUN исполнили новую песню

10 июл 2015 : 		 Новая песня KRISIUN

13 июн 2015 : 		 Новый альбом KRISIUN выйдет в августе

23 мар 2015 : 		 KRISIUN начали запись

17 окт 2014 : 		 Новое видео KRISIUN

22 окт 2013 : 		 Переиздание первых альбомов KRISIUN выйдет в декабре

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления KRISIUN

10 фев 2013 : 		 KRISIUN на ТВ

12 дек 2012 : 		 Новое видео KRISIUN

18 июл 2012 : 		 KRISIUN остались на CENTURY MEDIA RECORDS

1 май 2012 : 		 Видео с выступления KRISIUN

4 мар 2012 : 		 К KRISIUN просоединились участники MALEVOLENT CREATION, VITAL REMAINS

17 окт 2011 : 		 Новая песня KRISIUN
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Drum-cam от KRISIUN



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KRISIUN опубликовали видео исполнения композиции "Swords Into Flesh" с фестиваля Brutal Assault 2023.

KRISIUN Release "Swords Into Flesh" Live Drum Playthrough Video From Brutal Assault 2023




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