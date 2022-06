27 июн 2022



Видео с текстом от KRISIUN



“Sworn Enemies”, официальное видео с текстом от группы KRISIUN, доступно для ниже. Эта песня взята из альбома "Mortem Solis", выход которого намечен на 29 июля, который будет доступен в следующих вариантах:



- Black LP - Unlimited

- Transparent Orange LP - Limited to 300x copies via CM Distro & Webshop Europe

- Clear LP - Limited to 300x copies via EMP

- Golden LP – Limited to 300x copies via Nuclear Blast



Трек-лист:



"Sworn Enemies"

"Serpent Messiah"

"Swords Into Flesh"

"Necronomical"

"Tomb Of The Nameless"

"Dawn Sun Carnage" (Intro)

"Temple Of The Abattoir"

"War Blood Hammer"

"As Angels Burn"

"Worm God"

"Death Of The Sun" (CD Bonus Track)







+1 -2



просмотров: 386