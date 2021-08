сегодня



Новое видео DAWN OF SOLACE



"White Noise", новое видео группы DAWN OF SOLACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Flames Of Perdition", выходящего 12 ноября на Noble Demon.



Трек-лист:



“White Noise”

“Erase”

“Flames Of Perdition”

“Dying Light”

“Event Horizon”

“Black Shores”

“Skyline”

“Serenity”

“Lead Wings” (Bonus Track)

“Dead Air” (Bonus Track)







