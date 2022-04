сегодня



Новое видео DAWN OF SOLACE



“Event Horizon”, новое акустическое видео группы DAWN OF SOLACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР “Notes Of Perdition”, выход которого намечен на 20 мая. http://www.dawnofsolace.com







