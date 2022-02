сегодня



Видео с текстом от DAWN OF SOLACE



"Flames of Perdition", официальное видео с текстом от группы DAWN OF SOLACE, в состав которой входит лидер WOLFHEART TUOMAS SAUKKONEN, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Flames Of Perdition", выпущенного 28 января на Noble Demon.



Трек-лист:



“White Noise”

“Erase”

“Flames Of Perdition”

“Dying Light”

“Event Horizon”

“Black Shores”

“Skyline”

“Serenity”

“Lead Wings” (Bonus Track)

“Dead Air” (Bonus Track)







