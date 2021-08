сегодня



Новая песня GREEN LUNG



GREEN LUNG выпустят новую работу, получившую название "Black Harvest", двадцать второго октября на Svart Records.



Трек-лист:



“The Harrowing”

“Old Gods”

“Leaders Of The Blind”

“Upon The Altar”

“Graveyard Sun”

“Black Harvest”

“You Bear The Mark”

“Reaper’s Scythe”

“Doomsayer”

“Born To A Dying World”



Композиция "Graveyard Sun" доступна для прослушивания ниже.







