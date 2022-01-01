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GREEN LUNG на Nuclear Blast Records



GREEN LUNG заключили контракт с Nuclear Blast Records.



Tom Templar: «Мы очень рады сотрудничать с командой Nuclear Blast, благодаря чему начнётся новая эра Green Lung. За последние пять лет мы прошли путь от выступлений в подвалах в формате DIY и продажи нашей музыки на домашних кассетах до международных фестивалей и работы с крупнейшим в мире металлическим лейблом, и всё это благодаря поддержке и энтузиазму нашей культовой фэн-базы. Мы благодарим всех за вашу веру и поддержку, благодаря которым мы достигли этого момента, и будьте уверены, мы только начинаем. Последние несколько месяцев мы потратили на то, чтобы вернуть долг, сочинив наш самый амбициозный альбом, и с нетерпением ждём возвращения в студию для его записи. Но до этого мы отправимся в наше самое большое турне на сегодняшний день, поддерживая Clutch по всей Великобритании и Европе в ноябре и декабре. Приходите и присоединяйтесь к нашим обрядам!»







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