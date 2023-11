сегодня



Новое видео GREEN LUNG



Hunters in the Sky, новое видео группы GREEN LUNG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома This Heathen Land, выход которого состоялся третьего ноября на Nuclear Blast Records:



1. Prologue

2. The Forest Church

3. Mountain Throne

4. Maxine (Witch Queen)

5. One For Sorrow

6. Songs Of The Stones

7. The Ancient Ways

8. Hunters In The Sky

9. Oceans Of Time https://www.greenlung.co.uk/







