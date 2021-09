сегодня



Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES



"She's Heavy Metal", новое видео группы GIRISH & THE CHRONICLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock The Highway", релиз которого состоялся в апреле 2020 годана Lions Pride Music.







