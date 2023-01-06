Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES

"Ride To Hell", новое видео группы GIRISH & THE CHRONICLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из перезаписанной версии дебютного альбома Back On Earth, выход которого намечен на 27 января:
"Ride To Hell"
"Loaded"
"Born With A Big Attitude"
"Shot By The Cupid, Touched By The Devil"
"Angel"
"I Wanna Get That Lovin’ Again"
"Hey You"
"Yesteryears"
"Smile Little Child"
"The Revolving Barrel"
"Golden Crown"
"End Of Civilization"
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В языках тюркской группы (по-крайней мере тех, что я знаю), gikish - выход, kirish - вход, поэтому слово girish поломало мозг…