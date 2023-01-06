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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Girish & The Chronicles

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|||| сегодня

Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES



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"Ride To Hell", новое видео группы GIRISH & THE CHRONICLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из перезаписанной версии дебютного альбома Back On Earth, выход которого намечен на 27 января:

"Ride To Hell"
"Loaded"
"Born With A Big Attitude"
"Shot By The Cupid, Touched By The Devil"
"Angel"
"I Wanna Get That Lovin’ Again"
"Hey You"
"Yesteryears"
"Smile Little Child"
"The Revolving Barrel"
"Golden Crown"
"End Of Civilization"

GIRISH AND THE CHRONICLES Debut "Ride To Hell" Music Video




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6 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Название ввело в ступор на несколько секунд.
В языках тюркской группы (по-крайней мере тех, что я знаю), gikish - выход, kirish - вход, поэтому слово girish поломало мозг…

просмотров: 149

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