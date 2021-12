4 дек 2021



Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES



"Primeval Desire" новое видео группы GIRISH & THE CHRONICLES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hail To The Heroes, выход которого намечен на 11 февраля на Girish And The Chronicles:



"Primeval Desire"

"Children Of The Night"

"I'm Not The Devil"

"Love's Damnation"

"Clearing The Blur"

"Lovers’ Train"

"Rock And Roll Jack"

"Hail To The Heroes"

"Shamans Of Time"

"Heaven's Crying"

"Rock N' Roll Fever" ft. Chris Adler, Myrone, Rowan Robertson







