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Shakra

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2 сен 2021 : 		 Новая песня SHAKRA

8 май 2020 : 		 Акустические клипы от SHAKRA

10 апр 2020 : 		 Акустическое видео от SHAKRA

19 фев 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

2 фев 2020 : 		 Новая песня SHAKRA

10 янв 2020 : 		 Новое видео SHAKRA

21 дек 2019 : 		 Новый альбом SHAKRA выйдет зимой

7 ноя 2017 : 		 Новое видео SHAKRA

13 окт 2017 : 		 Новая песня SHAKRA

22 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SHAKRA

29 мар 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

8 фев 2016 : 		 Новое видео SHAKRA

15 ноя 2015 : 		 Новая песня SHAKRA

19 окт 2015 : 		 Mark Fox вернулся в SHAKRA

14 апр 2014 : 		 Трейлер нового релиза SHAKRA

19 мар 2014 : 		 SHAKRA выпускает сборник лучшего

12 фев 2013 : 		 Новое видео SHAKRA

11 янв 2013 : 		 Новое видео SHAKRA

11 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SHAKRA

21 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового трека SHAKRA

17 ноя 2012 : 		 Новый альбом SHAKRA выйдет в январе

1 мар 2011 : 		 Новое видео SHAKRA

5 фев 2011 : 		 Новая песня SHAKRA

29 янв 2011 : 		 Видеотрейлер нового альбома SHAKRA

16 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома SHAKRA

24 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома SHAKRA
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|||| сегодня

Новая песня SHAKRA



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"Break The Ice", новая песня группы SHAKRA, доступна для прослушивания ниже. Этот прежде не публиковавшийся трек был записан в ходе подготовки альбома "Mad World" (2020).




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