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все новости группы
Shakra
Швейцария
Hard Rock
http://www.shakra.ch
Myspace:
http://www.myspace.com/shakrarock
Facebook:
https://www.facebook.com/ShakraBand/
2 сен 2021
:
Новая песня SHAKRA
8 май 2020
:
Акустические клипы от SHAKRA
10 апр 2020
:
Акустическое видео от SHAKRA
19 фев 2020
:
Новое видео SHAKRA
2 фев 2020
:
Новая песня SHAKRA
10 янв 2020
:
Новое видео SHAKRA
21 дек 2019
:
Новый альбом SHAKRA выйдет зимой
7 ноя 2017
:
Новое видео SHAKRA
13 окт 2017
:
Новая песня SHAKRA
22 сен 2017
:
Видео с текстом от SHAKRA
29 мар 2016
:
Новое видео SHAKRA
8 фев 2016
:
Новое видео SHAKRA
15 ноя 2015
:
Новая песня SHAKRA
19 окт 2015
:
Mark Fox вернулся в SHAKRA
14 апр 2014
:
Трейлер нового релиза SHAKRA
19 мар 2014
:
SHAKRA выпускает сборник лучшего
12 фев 2013
:
Новое видео SHAKRA
11 янв 2013
:
Новое видео SHAKRA
11 янв 2013
:
Трейлер нового альбома SHAKRA
21 ноя 2012
:
Фрагмент нового трека SHAKRA
17 ноя 2012
:
Новый альбом SHAKRA выйдет в январе
1 мар 2011
:
Новое видео SHAKRA
5 фев 2011
:
Новая песня SHAKRA
29 янв 2011
:
Видеотрейлер нового альбома SHAKRA
16 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома SHAKRA
24 дек 2010
:
Трейлер нового альбома SHAKRA
7 ноя 2009
:
SHAKRA объявили нового вокалиста
29 май 2009
:
Доступно новое видео SHAKRA
1 апр 2009
:
Новый видеоклип SHAKRA
11 фев 2008
:
SHAKRA были вынуждены отменить тур
11 дек 2007
:
Из SHAKRA ушел басист
сегодня
Новая песня
SHAKRA
"Break The Ice", новая песня группы SHAKRA, доступна для прослушивания ниже. Этот прежде не публиковавшийся трек был записан в ходе подготовки альбома "Mad World" (2020).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).