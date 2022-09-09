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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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Shakra

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|||| 9 сен 2022

Новое видео SHAKRA



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"The Way It Is", новое видео SHAKRA, доступно для просмотра ниже.




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9 сен 2022
h
headmotor666
отлично, как всегда!
9 сен 2022
o
overgrin
Да-такая же пластмасса как и всегда.
никакого развития,видать их всё устраивает,судя по записям и концертам.

просмотров: 410

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