Видео с текстом от SHAKRA



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на песню SHAKRA "Tell Her That I'm Sorry", которая будет включена в новую работу Invincible, выход которой намечен на девятое июня:



"The Way It Is"

"The Matrix Unfolds"

"Invincible"

"Devil Left Hell"

"On the Wild Side"

"Old Irish Song"

"Tell Her That I'm Sorry"

"As I Lay Down To Sleep"

"House Of Rock"

"Walls Of Hate"

"Between The Lines"

"As Long As I’m Alive"







