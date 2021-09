сегодня



RUBY THE HATCHET на Magnetic Eye Records



RUBY THE HATCHET сообщили о заключении контракта с Magnetic Eye Records, на котором в следующем году будет выпущен ЕР "Live at Earthquaker" в начале года и полноформатный альбом, запись которого ведётся вместе с Paul'ом Ritchie (The Parlor Mob, gods) в New Future Studio.







