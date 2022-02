сегодня



Новое видео RUBY THE HATCHET



“1000 Years”, новое концертное видео группы RUBY THE HATCHET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Live At Earthquaker", выходящего 22 апреля на Magnetic Eye Records.



Трек-лист:



“1000 Years”

“Primitive Man”

“Easy Livin’” (Uriah Heep cover)







