Новое видео RUBY THE HATCHET



“Thruster”, новое концертное видео группы RUBY THE HATCHET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fear Is A Cruel Master, выход которого намечен на 21 октября:



“The Change”

“Deceiver”

“Primitive Man”

“1,000 Years”

“Soothsayer”

“Last Saga”

“Thruster”

“Amor Gravis”







