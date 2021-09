сегодня



MARCO HIETALA, участники LORDI, BEAST IN BLACK, THE 69 EYES на юбилейном альбоме WALTARI



В 2021 году WALTARI исполняется тридцать лет — по этому случаю группа перезаписала несколько песен из прошлого с гостями и выпустит этот релиз 26 ноября:



“Merry Go Round” (feat. Jürgen Engler)

“Below Zero 2021” (feat. Marco Hietala)

“Skyline” (Remix by Bomfunk MC’s)

“Ehtoopuolella” (feat. Eläkeläiset)

“So Fine 2021” (feat. Kevin Ridley and Youth Choirs Sykkii and n.u.k.u.

“Step Outside” (feat. Angelit)

“In The Cradle 2021” (feat. Jonne Järvelä and Jyrki 69)

“Misty Man 2021” (feat. Niki)

“Lights On 2021” (feat. Lordi)

“The Stage 2021” (feat. Tampere All Stars)

“Helsinki 2021” (feat. April Art)







+1 -0



просмотров: 166