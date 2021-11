сегодня



APRIL ART в клипе WALTARI



“Helsinki 2021”, новый сингл WALTARI, доступен для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "3rd Decade - Anniversary Edition", выходящего 26 ноября.



Трек-лист:



“Merry Go Round” (feat. Jürgen Engler)

“Below Zero 2021” (feat. Marko Hietala)

“Skyline” (Remix by Bomfunk MC’s)

“Ehtoopuolella” (feat. Eläkeläiset)

“So Fine 2021” (feat. Kevin Ridley and Youth Choirs Sykkii and n.u.k.u.

“Step Outside” (feat. Angelit)

“In The Cradle 2021” (feat. Jonne Järvelä and Jyrki 69)

“Misty Man 2021” (feat. Niki)

“Lights On 2021” (feat. Lordi)

“The Stage 2021” (feat. Tampere All Stars)

“Helsinki 2021” (feat. April Art)







+0 -0



просмотров: 168