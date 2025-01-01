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*MASTODON расстались с гитаристом 219
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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Waltari

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15 мар 2025 : 		 Новое видео WALTARI

21 фев 2025 : 		 Новое видео WALTARI

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления WALTARI

29 ноя 2022 : 		 LORDI в новом видео WALTARI

28 ноя 2021 : 		 Вокалист SKYCLAD в новом видео WALTARI

16 ноя 2021 : 		 APRIL ART в клипе WALTARI

2 ноя 2021 : 		 MARCO HIETALA в новом видео WALTARI

7 сен 2021 : 		 MARCO HIETALA, участники LORDI, BEAST IN BLACK, THE 69 EYES на юбилейном альбоме WALTARI

7 июл 2020 : 		 WALTARI планируют онлайн-концерт

10 фев 2020 : 		 Новый сингл WALTARI с участием Bomfunk MC’s

8 янв 2020 : 		 Новый альбом WALTARI выйдет весной

21 сен 2019 : 		 Новое видео WALTARI

24 янв 2015 : 		 Новый альбом WALTARI выйдет в феврале

19 сен 2009 : 		 Новый альбом WALTARI выйдет в октябре

4 фев 2007 : 		 WALTARI: новая песня в сети

3 фев 2007 : 		 Детали нового альбома WALTARI

22 май 2006 : 		 Сборник WALTARI "Early Years" выйдет 31 мая

17 мар 2006 : 		 В Интернет опубликован сингл WALTARI "Not Enough"

26 ноя 2005 : 		 WALTARI подписались на DOCKYARD 1

31 авг 2005 : 		 WALTARI : кровавые сэмплы

25 апр 2005 : 		 WALTARI выпустят концерный DVD
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|||| 15 мар 2025

Новое видео WALTARI



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Murder Plot feat. Heta, новое видео WALTARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Nations’ Neurosis”, выход которого намечен на десятое мая.




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