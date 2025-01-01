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MASTODON расстались с гитаристом
219
Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
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20
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14
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MASTODON расстались с гитаристом
219
Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах
20
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
все новости группы
Waltari
Финляндия
Pop Rock
Punk Rock
Electro Metal
Death Metal
Avantgarde Metal
http://www.waltarimusic.com
Myspace:
http://www.myspace.com/waltarimusic
VK.com:
https://www.instagram.com/waltariofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/waltariofficial
15 мар 2025
:
Новое видео WALTARI
21 фев 2025
:
Новое видео WALTARI
25 май 2024
:
Профессиональное видео полного выступления WALTARI
29 ноя 2022
:
LORDI в новом видео WALTARI
28 ноя 2021
:
Вокалист SKYCLAD в новом видео WALTARI
16 ноя 2021
:
APRIL ART в клипе WALTARI
2 ноя 2021
:
MARCO HIETALA в новом видео WALTARI
7 сен 2021
:
MARCO HIETALA, участники LORDI, BEAST IN BLACK, THE 69 EYES на юбилейном альбоме WALTARI
7 июл 2020
:
WALTARI планируют онлайн-концерт
10 фев 2020
:
Новый сингл WALTARI с участием Bomfunk MC’s
8 янв 2020
:
Новый альбом WALTARI выйдет весной
21 сен 2019
:
Новое видео WALTARI
24 янв 2015
:
Новый альбом WALTARI выйдет в феврале
19 сен 2009
:
Новый альбом WALTARI выйдет в октябре
4 фев 2007
:
WALTARI: новая песня в сети
3 фев 2007
:
Детали нового альбома WALTARI
22 май 2006
:
Сборник WALTARI "Early Years" выйдет 31 мая
17 мар 2006
:
В Интернет опубликован сингл WALTARI "Not Enough"
26 ноя 2005
:
WALTARI подписались на DOCKYARD 1
31 авг 2005
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WALTARI : кровавые сэмплы
25 апр 2005
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WALTARI выпустят концерный DVD
15 мар 2025
Новое видео WALTARI
Murder Plot feat. Heta, новое видео WALTARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Nations’ Neurosis”, выход которого намечен на десятое мая.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Сообщений нет