ELDRITCH выпустят альбом осенью

ELDRITCH готовятся выпустить свой 12-й студийный альбом "EOS" 19 ноября на Scarlet Records.
В пресс-релизе лейбла сказано:
«В это трудно поверить, учитывая безупречное качество всего бэк-каталога группы, но эта новая и уникальная смесь элементов раннего прогрессивного рока и современного металлического звучания с намеками на AOR, трэш, классику и электронную музыку, является пиком карьеры ELDRITCH».
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