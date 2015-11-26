Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 328
*Новое видео HYPOCRISY 53
*Новое видео IRON MAIDEN 41
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 33
[= ||| все новости группы



*

Eldritch

*



17 сен 2021 : 		 ELDRITCH выпустят альбом осенью

20 апр 2018 : 		 Новое видео ELDRITCH

28 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ELDRITCH

15 июл 2016 : 		 Новое видео ELDRITCH

29 сен 2015 : 		 Новый альбом ELDRITCH

8 янв 2015 : 		 ELDRITCH расстались с клавишником

5 мар 2014 : 		 Новое видео ELDRITCH

21 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELDRITCH

17 янв 2014 : 		 ELDRITCH записали кавер-версию QUEENSRŸCHE

18 дек 2013 : 		 Новый альбом ELDRITCH выйдет в феврале

7 авг 2013 : 		 ELDRITCH приступили к записи

11 мар 2012 : 		 Новое видео ELDRITCH

2 сен 2011 : 		 Новое видео ELDRITCH

26 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELDRITCH

27 июн 2011 : 		 ELDRITCH на SCARLET RECORDS

23 мар 2010 : 		 ELDRITCH начнут запись в апреле

15 янв 2010 : 		 ELDRITCH работают над альбомом

4 май 2008 : 		 ELDRITCH работают над концертным DVD

5 фев 2008 : 		 ELDRITCH задействуют специальных гостей для съемки DVD

19 дек 2006 : 		 Новый альбом ELDRITCH будет содержать 14 треков

10 ноя 2006 : 		 ELDRITCH готовятся записывать новый альбом

18 окт 2006 : 		 ELDRITCH, возможно, выпустят концертный альбом

19 сен 2006 : 		 Обнародовано рабочее название нового альбома ELDRITCH
| - |

|||| 17 сен 2021

ELDRITCH выпустят альбом осенью



*
zoom
*
* *
ELDRITCH готовятся выпустить свой 12-й студийный альбом "EOS" 19 ноября на Scarlet Records.

В пресс-релизе лейбла сказано:

«В это трудно поверить, учитывая безупречное качество всего бэк-каталога группы, но эта новая и уникальная смесь элементов раннего прогрессивного рока и современного металлического звучания с намеками на AOR, трэш, классику и электронную музыку, является пиком карьеры ELDRITCH».

ELDRITCH - Original Keyboardist OLEG SMIRNOFF Returns To The Fold; New Album Due In November
Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 91

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом