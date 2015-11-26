17 сен 2021



ELDRITCH выпустят альбом осенью



ELDRITCH готовятся выпустить свой 12-й студийный альбом "EOS" 19 ноября на Scarlet Records.



В пресс-релизе лейбла сказано:



«В это трудно поверить, учитывая безупречное качество всего бэк-каталога группы, но эта новая и уникальная смесь элементов раннего прогрессивного рока и современного металлического звучания с намеками на AOR, трэш, классику и электронную музыку, является пиком карьеры ELDRITCH».

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