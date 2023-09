сегодня



Новый альбом ELDRITCH выйдет осенью



ELDRITCH выпустят новую работу, получившую название Innervoid, 17 ноября на Scarlet Records. Продюсерами выступали Eugene Simone и Eldritch в ES Studio и Magnitudo Studio; за сведение и мастеринг отвечал Simone Mularoni из Domination Studio:



"Innervoid" (intro)

"Handful Of Sand (Right Or Wrong)"

"Born On Cold Ash"

"Elegy Of Lust"

"To The End"

"Wings Of Emptiness"

"From The Scars"

"Lost Days Of Winter"

"Black Bedlam"

"Forgotten Disciple"







+0 -0



( 2 ) просмотров: 177