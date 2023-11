сегодня



Новое видео ELDRITCH



ELDRITCH выпустят новую работу, получившую название Innervoid, 17 ноября на Scarlet Records. Продюсерами выступали Eugene Simone и Eldritch в ES Studio и Magnitudo Studio; за сведение и мастеринг отвечал Simone Mularoni из Domination Studio:



"Innervoid" (intro)

"Handful Of Sand (Right Or Wrong)"

"Born On Cold Ash"

"Elegy Of Lust"

"To The End"

"Wings Of Emptiness"

"From The Scars"

"Lost Days Of Winter"

"Black Bedlam"

"Forgotten Disciple" "Forgotten Disciple" http://www.eldritchweb.com







