сегодня



Новое видео THE LURKING FEAR



""Death, Madness, Horror, Decay"", новое видео группы THE LURKING FEAR, в состав которой входят Tomas Lindberg (AT THE GATES), Jonas Stålhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM), Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) и Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death, Madness, Horror, Decay", выходящего 19 ноября в Century Media Records.



Tomas Lindberg: В нашем втором альбоме мы действительно хотели создать более цельное звучание. Первый альбом был очень интересным, и мне нравится, что он динамичный, но мы много об этом говорили, и в этот раз мы хотели, чтобы альбом имел более цельное звучание, если так можно так выразиться... Мы хотели, чтобы он звучал как альбом группы с собственным характером. Поэтому в этот раз работа над альбомом была более сплоченной, и все авторы коллектива принимали участие в создании большинства песен. Альбом по-прежнему динамичен, в нем есть и интенсивные, быстрые " rippers", и несколько более тяжелых композиций, но общее звучание, на мой взгляд, более уверенное. Я также хотел продолжить развитие лирической концепции. Конечно, в альбоме по-прежнему много влияния Лавкрафта, но я также обратился к некоторым более современным писателям ужасов и философам. Думаю, это не совпадение, но в лирическом плане этот альбом ощущается как уродливый пасынок нового альбома AT THE GATES. Я углубился в идеи таких мыслителей, как Лиготти и Тэккер, и добавил новый пласт космического ужаса в и без того лавкрафтианскую вселенную THE LURKING FEAR. Все те же основные идеи, но более развитые и более философские, я думаю, вы можете сказать.



"Кроме того, в этот раз мы больше общались с нашим продюсером Per Stålberg, так что он и мы были на одной волне относительно того, какой альбом мы хотим сделать. На новом альбоме представлено гораздо бОльшее и мы считаем, что группа наконец-то полностью раскрыла свой потенциал. Наслаждайтесь!



Трек-лист:



01. Abyssal Slime



02. Death Reborn



03. Cosmic Macabre



04. Funeral Abyss



05. Death, Madness, Horror, Decay



06. Architects Of Madness



07. In A Thousand Horrors Crowned



08. Kaleidoscopic Mutations



09. Ageless Evil



10. One In Flesh



11. Restless Death



12. Leech Of The Aeons













+1 -0



( 1 ) просмотров: 275