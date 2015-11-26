Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 108
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура 17
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 17
*Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN 14
[= ||| все новости группы



*

The Lurking Fear

*



22 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от THE LURKING FEAR

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE LURKING FEAR

24 сен 2021 : 		 Новое видео THE LURKING FEAR

19 окт 2017 : 		 Видео с выступления THE LURKING FEAR

7 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE LURKING FEAR

14 июл 2017 : 		 Новое видео THE LURKING FEAR

1 июл 2017 : 		 Новая песня THE LURKING FEAR

16 июн 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE LURKING FEAR

15 май 2017 : 		 Видео с выступления THE LURKING FEAR

12 май 2017 : 		 Новый альбом THE LURKING FEAR выйдет летом

25 апр 2017 : 		 THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP

22 мар 2017 : 		 THE LURKING FEAR на CENTURY MEDIA

4 янв 2017 : 		 Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THE LURKING FEAR



*
zoom
*
* *
“Funeral Abysss”, официальное видео с текстом от группы THE LURKING FEAR, в состав которой входят Tomas Lindberg (AT THE GATES), Jonas Stålhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM), Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) и Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death, Madness, Horror, Decay", выпущенного 19 ноября в Century Media Records.

Tomas Lindberg сказал:

«В нашем втором альбоме мы действительно хотели создать более цельное звучание. Первый альбом был очень интересным, и мне нравится, что он динамичный, но мы много об этом говорили, и в этот раз мы хотели, чтобы альбом имел более цельное звучание, если так можно выразиться... Мы хотели, чтобы он звучал как альбом группы с собственным характером. Поэтому в этот раз работа над альбомом была более сплочённой, и все авторы коллектива принимали участие в создании большинства песен. Альбом по-прежнему динамичен, в нём есть и интенсивные, быстрые "rippers", и несколько более тяжёлых композиций, но общее звучание, на мой взгляд, более уверенное. Я также хотел продолжить развитие лирической концепции. Конечно, в альбоме по-прежнему много влияния Лавкрафта, но я также обратился к некоторым более современным писателям ужасов и философам. Думаю, это не совпадение, но в лирическом плане этот альбом ощущается как уродливый пасынок нового альбома AT THE GATES. Я углубился в идеи таких мыслителей, как Лиготти и Тэккер, и добавил новый пласт космического ужаса в и без того лавкрафтианскую вселенную THE LURKING FEAR. Всё те же основные идеи, но более развитые и более философские, я думаю, вы можете сказать.

Кроме того, в этот раз мы больше общались с нашим продюсером Per'ом Stålberg'ом, так что он и мы были на одной волне относительно того, какой альбом мы хотим сделать. На новом альбоме представлено гораздо бóльшее, и мы считаем, что группа наконец-то полностью раскрыла свой потенциал. Наслаждайтесь!»

Трек-лист:

01. Abyssal Slime

02. Death Reborn

03. Cosmic Macabre

04. Funeral Abyss

05. Death, Madness, Horror, Decay

06. Architects Of Madness

07. In A Thousand Horrors Crowned

08. Kaleidoscopic Mutations

09. Ageless Evil

10. One In Flesh

11. Restless Death

12. Leech Of The Aeons

THE LURKING FEAR Featuring AT THE GATES, THE HAUNTED Members Release



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


22 ноя 2021, 12:22		Хорошо.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 344

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом