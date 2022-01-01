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Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
51
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
Хит EVANESCENCE вернулся в чарты
19
MEGADETH открыли тур
19
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
15
все новости группы
The Lurking Fear
Швеция
Death Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/thelurkingfearofficial/
27 авг 2022
:
THE LURKING FEAR — о новом материале
22 ноя 2021
:
Видео с текстом от THE LURKING FEAR
21 окт 2021
:
Новое видео THE LURKING FEAR
24 сен 2021
:
Новое видео THE LURKING FEAR
19 окт 2017
:
Видео с выступления THE LURKING FEAR
7 авг 2017
:
Видео с текстом от THE LURKING FEAR
14 июл 2017
:
Новое видео THE LURKING FEAR
1 июл 2017
:
Новая песня THE LURKING FEAR
16 июн 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE LURKING FEAR
15 май 2017
:
Видео с выступления THE LURKING FEAR
12 май 2017
:
Новый альбом THE LURKING FEAR выйдет летом
25 апр 2017
:
THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP
22 мар 2017
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THE LURKING FEAR на CENTURY MEDIA
4 янв 2017
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Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR
сегодня
THE LURKING FEAR — о новом материале
THE LURKING FEAR опубликовали следующее сообщение:
«Из необъятных хранилищ ужасающих и навязчивых нашёптываний мёртвых поднимается затаившийся страх. Мы не мертвы, мы только мертвее...
Происходит реинкарнация псалмов, написанных богами древности, в сочетании со звуками костей, разгрызаемых змеями подземного мира.
Новые мелодии ужаса, болезни и психического расстройства будут написаны кровью слабоумных. Гимны прошлого поднимутся с пустынных равнин самого тёмного места обитания изуверов».
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Сообщений нет