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*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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The Lurking Fear

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27 авг 2022 : 		 THE LURKING FEAR — о новом материале

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21 окт 2021 : 		 Новое видео THE LURKING FEAR

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19 окт 2017 : 		 Видео с выступления THE LURKING FEAR

7 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE LURKING FEAR

14 июл 2017 : 		 Новое видео THE LURKING FEAR

1 июл 2017 : 		 Новая песня THE LURKING FEAR

16 июн 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE LURKING FEAR

15 май 2017 : 		 Видео с выступления THE LURKING FEAR

12 май 2017 : 		 Новый альбом THE LURKING FEAR выйдет летом

25 апр 2017 : 		 THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP

22 мар 2017 : 		 THE LURKING FEAR на CENTURY MEDIA

4 янв 2017 : 		 Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR
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THE LURKING FEAR — о новом материале



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THE LURKING FEAR опубликовали следующее сообщение:

«Из необъятных хранилищ ужасающих и навязчивых нашёптываний мёртвых поднимается затаившийся страх. Мы не мертвы, мы только мертвее...

Происходит реинкарнация псалмов, написанных богами древности, в сочетании со звуками костей, разгрызаемых змеями подземного мира.

Новые мелодии ужаса, болезни и психического расстройства будут написаны кровью слабоумных. Гимны прошлого поднимутся с пустынных равнин самого тёмного места обитания изуверов».

THE LURKING FEAR Feat. AT THE GATES, THE HAUNTED Members Plotting New Material вЂ“ вЂњNew Tunes Of Horror, Sickness, And Mental Illness Will Be WrittenвЂ¦вЂќ




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