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THE LURKING FEAR — о новом материале



THE LURKING FEAR опубликовали следующее сообщение:



«Из необъятных хранилищ ужасающих и навязчивых нашёптываний мёртвых поднимается затаившийся страх. Мы не мертвы, мы только мертвее...



Происходит реинкарнация псалмов, написанных богами древности, в сочетании со звуками костей, разгрызаемых змеями подземного мира.



Новые мелодии ужаса, болезни и психического расстройства будут написаны кровью слабоумных. Гимны прошлого поднимутся с пустынных равнин самого тёмного места обитания изуверов».







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