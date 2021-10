сегодня



Новое видео WOLFTOOTH



"The Voyage", новое видео группы WOLFTOOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood & Iron", выходящего третьего декабря на Napalm Records.



Трек-лист:



"Ahab"

"Hellespont"

"Blood & Iron"

"A King's Land"

"Broken Sword"

"The Voyage"

"Winter White"

"Garden Of Hesperides"

"The Mare"







