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Wolftooth

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Новое видео WOLFTOOTH



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"The Voyage", новое видео группы WOLFTOOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood & Iron", выходящего третьего декабря на Napalm Records.

Трек-лист:

"Ahab"
"Hellespont"
"Blood & Iron"
"A King's Land"
"Broken Sword"
"The Voyage"
"Winter White"
"Garden Of Hesperides"
"The Mare"

WOLFTOOTH To Release Blood & Iron Album In December;



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