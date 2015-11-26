|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео WOLFTOOTH
"The Voyage", новое видео группы WOLFTOOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood & Iron", выходящего третьего декабря на Napalm Records.
Трек-лист:
"Ahab"
"Hellespont"
"Blood & Iron"
"A King's Land"
"Broken Sword"
"The Voyage"
"Winter White"
"Garden Of Hesperides"
"The Mare"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).