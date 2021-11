сегодня



Новое видео WOLFTOOTH



"Broken Sword", новое видео группы WOLFTOOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blood & Iron, выходящего третьего декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipack

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Gold Die Hard Edition w/ album cover slipmat and logo patch (Napalm Mailorder only – limited to 100)

- 1LP Gatefold Marbled Gold & Black (Napalm Mailorder only – limited to 200)

- CD Digipack & Shirt Bundle (Napalm EU/RoW Mailorder only)



Трек-лист:



"Ahab"

"Hellespont"

"Blood & Iron"

"A King's Land"

"Broken Sword"

"The Voyage"

"Winter White"

"Garden Of Hesperides"

"The Mare"







+0 -0



просмотров: 204