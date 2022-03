сегодня



WOLFTOOTH переиздают два альбома



Napalm Records сообщили о том, что 20 мая состоится выход двух виниловых версий альбомов WOLFTOOTH, Wolftooth и Valhalla.



Трек-лист Wolftooth:



"Blackbirds Call"

"Aegaeon"

"Sword Of My Father"

"White Mountain"

"Frost Lord"

"The Huntress"

"Season Of The Witch"

"Forged In Fire"



Трек-лист Valhalla:



Intro: "The Lamentation Of Frigg"

"The Possession"

"Firebreather"

"Valhalla"

"Fear for Eternity"

"Scylla & Charybdis"

"Molon Labe"

"Crying of the Wolves"

"The Coven"

"Juneau"







