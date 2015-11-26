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Новое видео GENOCIDE PACT
“Perverse Dominion”, новое видео группы GENOCIDE PACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genocide Pact", выходящего третьего декабря.
Трек-лист:
"Led To Extinction"
"Perverse Dominion"
"Fossilized Future"
"Mutilated Vision"
"Deprive / Degrade"
"Purged Flesh"
"Barbaric Regression"
"Industrial Obedience"
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