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Genocide Pact

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Новое видео GENOCIDE PACT



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“Perverse Dominion”, новое видео группы GENOCIDE PACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genocide Pact", выходящего третьего декабря.

Трек-лист:

"Led To Extinction"
"Perverse Dominion"
"Fossilized Future"
"Mutilated Vision"
"Deprive / Degrade"
"Purged Flesh"
"Barbaric Regression"
"Industrial Obedience"

GENOCIDE PACT To Release New Self-Titled Album In December; Watch



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