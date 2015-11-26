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Новое видео GENOCIDE PACT



“Perverse Dominion”, новое видео группы GENOCIDE PACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genocide Pact", выходящего третьего декабря.



Трек-лист:



"Led To Extinction"

"Perverse Dominion"

"Fossilized Future"

"Mutilated Vision"

"Deprive / Degrade"

"Purged Flesh"

"Barbaric Regression"

"Industrial Obedience"

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