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Genocide Pact

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|||| 17 ноя 2021

Новая песня GENOCIDE PACT



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“Deprive / Degrade”, новая песня группы GENOCIDE PACT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Genocide Pact, выход которого запланирован на третье декабря на Relapse Records.

Трек-лист:

"Led To Extinction"
"Perverse Dominion"
"Fossilized Future"
"Mutilated Vision"
"Deprive / Degrade"
"Purged Flesh"
"Barbaric Regression"
"Industrial Obedience"

GENOCIDE PACT вЂ“ New Track вЂњDeprive / DegradeвЂќ Streaming



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