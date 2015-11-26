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Новая песня GENOCIDE PACT
"Purged Flesh", новая песня группы GENOCIDE PACT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Genocide Pact, выход которого запланирован на третье декабря на Relapse Records.
Трек-лист:
"Led To Extinction"
"Perverse Dominion"
"Fossilized Future"
"Mutilated Vision"
"Deprive / Degrade"
"Purged Flesh"
"Barbaric Regression"
"Industrial Obedience"
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