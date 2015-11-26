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CABAL на Nuclear Blast Records



Nuclear Blast объявили о подписании контракта с группой CABAL.



«Мы вне себя от радости и гордости, что CABAL теперь часть семьи Nuclear Blast. Многие из групп, которые мы слушали и боготворили, были подписаны на Nuclear Blast, так что присоединиться к ним самим для таких фанатов, как мы, выглядит совершенно сюрреалистично — в самом хорошем смысле этого слова. Возможность работать с такой невероятной командой — это действительно сбывшаяся мечта для нас. Это новая и захватывающая глава для CABAL. Нам не терпится выпустить наш лучший материал вместе с Nuclear Blast Records, и мы готовы поднять нашу музыкальную карьеру на новый уровень!»





Йенс Прютер, глава европейского отдела A&R Nuclear Blast, добавляет:



«Мы очень горды приветствовать CABAL на NB. Наряду с MØL они являются одной из самых интересных датских групп, расширяющих жанровые границы экстремального металла. Впервые я увидел группу в январе 2018 года на мероприятии "When Copenhell Freezes Over", когда на улице было очень холодно, а они зажгли зал интенсивным саундтреком к апокалипсису. С тех пор они продолжали гастролировать по всему миру — от Японии до Северной Америки, и стали неудержимой силой нового поколения в металле. Неудивительно, что Matt Heafy (Trivium) также обратил на них внимание и присоединился к ним в качестве приглашённого вокалиста на их последнем альбоме. Следующие главы будут продолжать удивлять. Отдельное спасибо их менеджеру Мирзе Радоньице и Йеппе Ниссену из Copenhell за то, что познакомили меня с группой!»







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