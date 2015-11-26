Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 139
*Новая песня GHOST 84
*Новое видео KK'S PRIEST 40
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
[= ||| все новости группы



*

Cabal

*
| - |

|||| сегодня

CABAL на Nuclear Blast Records



*
zoom
*
* *
Nuclear Blast объявили о подписании контракта с группой CABAL.

«Мы вне себя от радости и гордости, что CABAL теперь часть семьи Nuclear Blast. Многие из групп, которые мы слушали и боготворили, были подписаны на Nuclear Blast, так что присоединиться к ним самим для таких фанатов, как мы, выглядит совершенно сюрреалистично — в самом хорошем смысле этого слова. Возможность работать с такой невероятной командой — это действительно сбывшаяся мечта для нас. Это новая и захватывающая глава для CABAL. Нам не терпится выпустить наш лучший материал вместе с Nuclear Blast Records, и мы готовы поднять нашу музыкальную карьеру на новый уровень!»


Йенс Прютер, глава европейского отдела A&R Nuclear Blast, добавляет:

«Мы очень горды приветствовать CABAL на NB. Наряду с MØL они являются одной из самых интересных датских групп, расширяющих жанровые границы экстремального металла. Впервые я увидел группу в январе 2018 года на мероприятии "When Copenhell Freezes Over", когда на улице было очень холодно, а они зажгли зал интенсивным саундтреком к апокалипсису. С тех пор они продолжали гастролировать по всему миру — от Японии до Северной Америки, и стали неудержимой силой нового поколения в металле. Неудивительно, что Matt Heafy (Trivium) также обратил на них внимание и присоединился к ним в качестве приглашённого вокалиста на их последнем альбоме. Следующие главы будут продолжать удивлять. Отдельное спасибо их менеджеру Мирзе Радоньице и Йеппе Ниссену из Copenhell за то, что познакомили меня с группой!»

CABAL Inks Worldwide Deal With Nuclear Blast Records; European Tour Announced



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 296

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом